Doküman nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla doküman mı, dokuman mı? Doküman ne demek?

Doküman kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, doküman TDK'ya göre nasıl yazılır? Doküman nasıl yazılır? Doküman mı, doküman mı? TDK'ya göre doküman kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE DOKÜMAN NASIL YAZILIR?

Dokuman: Yanlış

Doküman: Doğru

TDK'YA GÖRE DOKÜMAN NE DEMEK?

doküman

isim, Fransızca document

Belge:

"Dostumun dokümanlarından çok güzel bilgiler edinmiştim." - Aydın Boysan