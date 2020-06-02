Doktor Strange konusu nedir? Doktor Strange oyuncuları kimler? Doctor Strange filmi hakkında merak edilenler! Yabancı film Doktor Strange!

Marvel yapımı olarak sinemaya yansıyan Doktor Strange filmi herkes tarafından beğenilerek izlendi. Süper kahraman Doktor Strange'nin maceraları tüm dünyada izlenme rekorları kırdı. Doktor Strange filmi hakkında merak edilenleri haberimizde sizler için derledik.

DOCTOR STRANGE FİLM KONUSU NEDİR?

Dünyaca ünlü nörocerrah Doktor Stephen Strange, geçirdiği korkunç bir araba kazasından sonra ellerini kullanamamaya başlıyor ve hayatı sonsuza dek değişiyor. Doktor Stephen Strange kısa sürede yeni sihirli güçler kuşanıyor ve şöhret ile statü dolu yaşamına geri dönmekle, her şeyi geride bırakarak var olan en güçlü sihirbaz olarak dünyayı korumak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

DOCTOR STRANGE

DOCTOR STRANGE KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Scott Derrickson

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2016 (115 dk)

Vizyon Tarihi: 4 Kasım 2016 Cuma

Senaryo: C. Robert Cargill, Steve Ditko

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Doctor Strange

Dağıtıcı Firma: UIP Filimcilik

DOCTOR STRANGE OYUNCULARI KİMLER?

Benedict Cumberbatch

Rachel McAdams

Tilda Swinton

Mads Mikkelsen

Scott Adkins