Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon 13. bölüm son bölüm tek parça izle! Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümde neler olacak? Doğduğun Ev Kaderindir 14. böl

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevmenin ve sevilmenin tadını çıkaran Zeynep, ilk kez doyasıya yaşadığı mutluluğun aslında huzur demek olmadığını çok gecikmeden öğrenir. Üstelik yalnızca evde değil artık dışarıda da hayatı için vermesi gereken zor bir sınav vardır.

Mehdi herkesin haklılığıyla mücadele ederken bir çıkış yolu bulamaz ve çaresizliğe sürüklenir. Tüm bunlarla uğraşırken bir de kendini okula başlayan Kibrit'in yalanının ortasında bulur.

Mahallede esen umut rüzgarları Müjgan'ın yüreğine umutla birlikte korku da salar. Evde ise Müjgan'ın artık bambaşka bir misyonu vardır. Cemile kendi ayakları üzerinde durmak için Sultan'ın da yardımıyla bildiği yoldan ilerler ama kızının yokluğuna direnen Sultan'ın Cemile için başka planları da vardır.

Diğer tarafta Emine ise yaptığı tercihlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Aşk için ne kadar ileri gidebileceğine kendi bile şaşıracaktır. Nermin kendi kozasında kendi şeytanlarıyla savaşırken yine tek düşündüğü Zeynep olur. Beklemediği zamanda uzanan yardım eli Nermin'in bazı gerçekleri daha yakından görmesine fırsat verecektir.

Sakine'nin ektiği kıskançlık tohumlarıyla bir yanlışa sürüklenen Zeynep, kendini Mehdi'nin karşısında hiç olmak istemediği bir halde bulacaktır.

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