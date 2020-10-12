Doğduğun Ev Kaderindir 15. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler?

İlk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı, Seray Şahiner, Defne Gürsoy ve Doruk Erengül'ün birlikte kaleme aldıkları dizi oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir 15. bölüm 2. fragmanı izle!

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep kendini suçlamaya devam ederken Emine sayesinde en büyük korkusuyla yüzleşir. Sonunda Mehdi ile olan ilişkisinde bir yol ayrımına sürüklendiğini hisseder. Mehdi kendini gittikçe daha çaresiz halde bulurken Zeynep içindeki yaşadığı fırtınaları daha fazla saklayamaz ve kesin bir çözüm peşine düşer.

Emine, Faruk'un yaptıklarını sineye çekmeye devam ettikçe Faruk işi bir adım daha ileri götürür. Emine yalnızlığıyla mücadele etmeye çalışsa da yine en sevdiklerinin canını yakar.

İsmi her geçen gün daha çok duyulan Burhan hem Müjgan'ın hem de mahallenin dengesini bozacağının sinyallerini verir. Bu durum Zeynep ve Mehdi için yeni bir tehdit mi olacak yoksa geçmişin tuzağına düşmekten kurtulabilecekler mi?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

Demet Özdemir,

İbrahim Çelikkol,

Elif Sönmez/Cemile,

Engin Hepileri/Faruk,

Fatih Koyunoğlu/Nuh,

Hülya Duyar/Sultan

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 15. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!