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İstanbul'da doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntülendi

İstanbul Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi. Görüntülerde, ekiplerin bölgede çalışma yaptığı ve çevrede vatandaşların olduğu görülüyor.

28.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:06

Beylikdüzü'nde doğalgaz patlamasının yaşandığı alan havadan görüntüledi.

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Beylikdüzü Gürpınar'da İSKİ çalışmaları sırasında doğal gaz borusu patladı. Patlamanın ardından alevler metrelerce yukarıya çıkarken çevredeki 2 binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Patlamada yaralananlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin ekipler incelme başlatılırken, alan havadan görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin çalışma yaptığı ve vatandaşlar görülüyor.