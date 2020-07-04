Doğal sabun nedir? Doğal sabun türleri nelerdir?

Son yıllarda faydaları bilinmeye başlanan doğal sabun % 100 saf ve katkısızdır. İçerisindeki vitaminler sayesinde güzellik ritüellerinden, yaralara kadar birçok faydası vardır. Doğal Sabun, ucuz fiyatıyla kişilerin ekonomisine katkı sağlar, aynı zamanda cilt ve saç sağlığına olan yararlarıyla da bilinmektedir.

SABUN TARİHİ NEDİR?

M.Ö. 600'de bulunan ve kullanımı ortaçağda genişleyen sabun, Sümerlerin bizlere armağandır. SABUN" Tiber Nehrinde adını bulur. Osmanlı zamanında sabunu, 11. yüzyıla kadar kullanmayıp yerine suda soda, üt kökü, kaşık otu kullanırlardı. Sabun faydaları ile birlikte üretim aşamasına geçti. Sabun yapımında kullanılan alkali, yüzyıllar boyunca yosun da içinde olmak üzere belirli bitkilerin küllerinden üretildi. Amaç ilk başta insan sağlığı ve hijyendi. Fakat zamanla birlikte kozmetik sektörüne, bakım ürünlerine dahil oldu.

DOĞAL SABUN TÜRLERİ NELERDİR?

Hatay Defne Sabunu

Defne sabunu, defne ağacının meyvesinden elde edilen, mikrop öldürücü, cilt kuruluğunu yok eden bir yağdır. Hatay defne sabunu asırlardır kullanılır.

Eşek Sütü Sabunu

Çoğunlukla cilt bakımı için kullanılır. Kozmetik sektörünün içine giren eşek süt sabunu, cildinize nem ve hücre yenileme özelliği ile ışıltı katar. Eşek sütü sabunu, yüzde 50 saf zeytinyağı, yüzde 33 eşek sütü, yüzde 17 meşe külünden ve sodyum suyundan oluşuyor.

Zeytinyağı Sabunu

Parabeni parfüm ve herhangi bir kimyasal madde içermeyen zeytinyağı sabunu, Zeytinyağı sabunu ayrıca ciltte meydana gelen tahrişleri giderir. Ph dengesi en iyi ayarlanan yağ zeytinyağı olduğu için, bütün cilt tiplerinin kullanması uygundur.

Çörek Otu Sabunu

Çörek otu sabunu özellikle cilt problemlerinde sıklıkla tercih edilir.Cildi derinlemesine temizler, kuru ciltlere nem verir, oluşmuş sivilceleri yok eder. Aynı zamanda ayak mantarına ve ayak kokusuna iyi gelir. Saç dökülmelerine, saçın yağlanmasının yavaşlamasına yardım eder. Egzamaya karşı da oldukça etkilidir.

Kekik Sabunu

Kekik bitkisi, güneşli alanlarda yetişmektedir. Hammaddesi yağ ve koktistir. Doğal olması sebebiyle saçta oluşan kepeğe iyi gelir. Akne ve mantara karşı etkilidir. Gözenek problemi yaşayanlar için etkili sabun, siyah nokta gibi problemlere karşı faydalıdır. Kekik sabunu mantar rahatsızlıklarına iyi gelir.

Lavanta Sabunu

Akdeniz çevresinde yetiştirilen lavanta,sağlık ve temizlik açısından ciddi faydaları vardır. Yağlı ve hassas ciltler için kullanılması önerilir. Lavanta sabunun içerisinde Zeytinyağı, Hindistan Cevizi yağı, Shea yağı, Kakao yağı, Hint yağı vardır. Ciltte çok bekletmeden yıkamak gerekmektedir.

DOĞAL SABUN NASIL SEÇİLİR?

Her doğal denilen sabunu alıp kullanmamalıyız. Güvendiğiniz makalardan doğru ürünleri seçmeli, memnun olup olmadığınızı dile getirmelisiniz. % 100 doğal, saf doğal sabunlar tercih edilmeli. Üretim aşamasında herhangi bir kimyasal madde eklenmemelidir.