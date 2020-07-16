Doğal sabun, doğal sabun ürünleri, bıttım sabunu

Doğal sabunların cilde zarar verecek herhangi bir kimyasal içermeyen, yapısı bozulmayan ürünlerdir. Doğal sabun üretiminde iki yöntem mevcuttur. İlki geleneksel yöntem olan kaynatma, ikinci yöntem ise soğuk yöntemle doğal sabun. Boya ve esans içermeyen bu yöntem sivilce sorunlarından egzamaya kadar birçok faydası bulunmaktadır. Sağlığa sağladığı faydalar ve çevreye zarar vermemesi sebebiyle tercih edilmelidir.

DOĞAL SABUN ÜRÜNLERİ

Doğal sabun ürünleri her cilt tipine göre farklılık göstermektedir. Cildi temizlemek, beslemek ve daha parlak olması için cilt tipinize uygun doğal sabun türlerinden birini seçmelisiniz. Doğal sabun türleri arasında bıttım sabunu, eşek sütü sabunu, zeytinyağı sabunu, mangolu zeytinyağı sabunu, aloe vera sabunu bulunmaktadır.

BITTIM SABUNU

Bıttım sabunu menengiç yağı ve yabani fıstık( bıttım) yağının karışımı ile yapılır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen bu yağ, Siirt ilineözgü bir sabundur. Saçların parlak ve sağlıklı görünmesine, cildin sivilce sorunu ile mücadelesine, deride oluşmuş mantar ve egzamaya, cilt temizliğine yardımcı olur. Bıttım sabunu fiyatları her bütçeye uygun fiyatlar ile satıştadır.

ZEYTİNYAĞI SABUNU

Zeytinyağı sabunu doğru üretildiği takdirde faydaları saymakla bitmez. Zeytinyağı sabunu faydaları arasında pişik, silik gibi cilt problemlerinin iyileşmesi, sivilce oluşumuna engel olması, saç dökülmelerini azalttığı, kepek oluşumunu engellediği bulunur.

Zeytinyağı sabunu seçerken parfümsüz, kokusuz, el yapımıve %100 doğal olmasına dikkat edilmelidir.

Zeytinyağı sabunu etki süresi kullanan kişinin cilt tipine değişiklik gösterir. Sabunu cildinizde iyice köpürttükten sonra 1-2 dakika bekleyin ve bol su ile yıkayın.

HATAY DEFNE SABUNU

Defne ağaçlarının meyvesi olan defne tanelerinden elde edilir.Hatay defne sabunu en değerli sabunlar arasındadır. Peeling etkisi ile gözeneklerin temizlenmesini ve bu sayede cildin daha pürüzsüz görünmesini sağlar, varis oluşumuna iyi gelir, mantar hastalığına karşı etkilidir, derideki gözenekleri temizler ve kaşıntıya iyi gelir.

MANGOLU ZEYTİNYAĞI SABUNU

İçerisinde barındığı A ve C vitaminleri sayesinde cildi besler ve bakterilerle savaşır.

Yağlı ciltler için peeling etkisi yaratan mangolu zeytinyağı sabunu, kuru ciltleri de nemlendirerek cildinizin parlak görünmesini sağlar. Tüm ve normal için uygundur. Doğanın nimetleri kullanılarak üretilen sabun, soğuk proses yöntemi ile üretilir.

EŞEK SÜTÜ SABUNU

İçerisindeki A, B1, C ve E vitaminleri sayesinde cildin genç ve pürüzsüz olmasını sağlar. Anne sütüne en yakın süt olarak bilinir. Yüksek oranda kalsiyum, magnezyum ve çinko içerir. Kimyasal madde içermeyen el yapımı sabunlar faydaları ile tercih edilmekte. Egzama, mantar ve kaşıntıya iyi gelmektedir. Cem Yılmaz'ın röportajında bahsettiği sabunu faydaları arasında alerjik durumlarda kızarıklığa bire birdir. Hücre yenileyici özelliği sayesinde kırışıklık sorunu ile mücadele eder.

DOĞAL SABUN SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Parfümsüz

Kokusuz,

El yapımı,

Şekline ve rengine göre değil kalitesine

%100 doğal olmasına dikkat edilmelidir.