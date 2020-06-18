Diyet menüsü alternatifi: Karnabahar salatası

Diyet listenize biraz renk katarak zayıflama sürecinize lezzet eklemek ister misiniz? Karnabahar salatasıyla menülerinize sağlık ve lezzet kazandırabilirsiniz.

18.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:43

Sağlıklı menüler oluşturmak istiyor ve diyet listenizi zenginleştirmek istiyorsanız karnabahar salatasını tercih edebilirsiniz.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlaması talimatı verdi
Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek
Uğruna her şeyi yaptığı sevgilisinin başka kadınla fotoğrafını görünce ağlama krizine girdi

GEREKLİ MALZEMELER

Küçük boy karnabahar

Küçük boy brokoli

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

1 tane kırmızı biber

3 tane havuç

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI

Salatayı yapmaya karnabaharları az tuzlu suda haşlayarak başlayın. Haşlanan karnabaharları çiçek çiçek ayırarak salata tabağına alın.

Havuçları doğrayıp karnabaharları haşladığınız suda 5 dakika bekletin. Haşlanan havuçları süzüp karnabaharla karıştırın.

Brokolileri çiçek çiçek ayırıp iyice yıkayın ve karnabahar karışıma ilave edin.

Kırmızı biberleri ince ince doğrayıp haşlama suyunda birkaç dakika beklettikten sonra salata karışımına ilave edin.

Limon suyu, tuz ve zeytinyağını bir kasede harmanlayıp sos yaptıktan sonra karışıma ilave edin.

Salata karışımını servis tabağına alarak ikram edin. Afiyet olsun.

%100 Doğal, Naturel Sızma Zeytinyağı Fiyatları