Diyanet personel alımı 2020 başvuruları ne zaman? Diyanet personel maaşları ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı duyuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesine 5 bin personel alınacak. Kadro dağılımının da açıklanmasıyla duyurulan personel alımı KPSS puanıyla gerçekleşecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın (DİB) internet sitesinde yayımlanan duyurularda yer alan ilana göre; taşra teşkilatında boş bulunan sözleşmeli pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puan ve sırası esas alınarak 4-B sözleşmeli 5 bin personel alınacak.

Alınacak kadrolar arasında Kur'an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım bulunuyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Bu kapsamda 1.400 Kur'an kursu öğreticisi, 3.500 imam hatip ve 100 müezzin kayyımın alınacağı belirtilirken, sözlü sınava her grup için belirlenen boş pozisyon sayısının 3 katı adayın çağrılacağı da ifade edildi. Kur'an kursu öğreticilerinin 1.300'ü, imam hatiplerin ise 1.500'ü İlahiyat Fakültesi mezunları arasından seçilecek.

DİYANET PERSONEL ALIMI NE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Müracaatlar 6 Ekim-20 Ekim tarihleri arasında, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından sinav.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

DİYANET SÖZLÜ SINAVLARI NEREDE YAPILACAK?

Sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra başkanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

DİYANET PERSONEL MAAŞLARI NE KADAR?

Maaş ortalaması 4.091 TL olarak hesaplanmaktadır.

1. derece 4 yıllık Dini Yüksek Öğrenim Müezzin, İmam - Hatip, Kuran Kursu Öğreticisi n et maaş:

4,432.04 TL