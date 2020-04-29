Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'na tepki
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda Türkiye hakkındaki bölüme tepki gösterdi.
DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda Türkiye hakkındaki bölüme tepki gösterdi. Aksoy, "Geçmişte de İslam'a karşı ön yargıyla suçlanmış olan söz konusu Komisyon'un bu raporu, objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme aldığı açıktır" dedi.
Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu'nda, Türkiye hakkında yer alan bölüme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Raporda Türkiye'ye ilişkin bölümlerin yanlı ve objektiflikten uzak bir dille kaleme alınmasının alışılmış bir durum olduğunu aktaran Aksoy, "Ancak, Komisyon'un bu yılki raporunda ülkemizi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 'Dini özgürlükleri ağır şekilde ihlal eden veya ihlal edilmesine göz yuman' ülkeler için belirlediği 'Özel Gözlem Listesi' için önermesi raporun arkasında yatan kasıtlı zihniyetin ve hangi odakların etkisiyle yazıldığının açık bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını aktaran Aksoy açılamasında, "Komisyonun, dünya genelinde dini özgürlükleri tehdit eden trendlere yer vermesi beklenen bu raporunda İslam karşıtlığı, din temelli ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Batı'da ve ABD'de yükselen artışı hakkında tek bir kelime bile etmemesi ise raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişte de İslam'a karşı ön yargıyla suçlanmış olan söz konusu Komisyon'un bu raporu, objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme aldığı açıktır. Bu raporu hazırlayanlara aynaya bakmalarını ve öz eleştiri yapmalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA,