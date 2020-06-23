Dışişleri Bakanlığı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve...
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir"
23.06.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:32
Dışişleri Bakanlığı: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, ülkemizin ilgili BM kararları çerçevesinde ve talebi doğrultusunda Libya'nın meşru hükümetine verdiği desteği 'tehlikeli bir oyun' olarak tanımlaması ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilir"