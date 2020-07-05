Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz.
05.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Yeni tip koronavirüs ile mücadele) Bugün itibarıyla 137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik ve göndermeye devam edeceğiz. Rakamların arttığı ülkelere ilave yardımlar gönderiyoruz."