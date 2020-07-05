Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik.
05.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:38
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük tahliye operasyonunu son derece başarılı gerçekleştirdik, 130 ülkeden 90 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik."