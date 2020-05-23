Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu.

23.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:53

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Turizm alanındaki görüşmeler) Almanya ile ilişkilerimiz eskiye göre çok iyi. Sağlıklı şekilde götürüyoruz, bu anlamda verdiğimiz mesajlar, Almanya'da yer buldu."