Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Ermenistan'ın saldırıları konusunda sorulan soruya) Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Ermenistan önce çatışma hattında hem askerlere hem sivillere saldırdı. Son günlerde sıkışan Ermenistan Bakü'ye yakın yerlere de füze yollamaya başladı. Bu esasen savaş suçudur. Azerbaycan ise kendi toprakları için mücadele ediyor. Herkesin, her şeyden önce Azerbaycan'a destek vermesi gerekiyor" dedi. - ANKARA