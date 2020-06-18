Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.

18.06.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:32

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in meşruiyetinin olmadığını, bundan sonra da masada muhatap alınmaması gerektiğini söyledi.

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Çavuşoğlu, CNN Türk televizyonunda katıldığı programda, gündeme ilişkin soruları yanıtlayarak değerlendirmelerde bulundu.

Libya'daki krize çözüm ve kalıcı ateşkes konusundaki bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, ateşkes için geçmişte Moskova ve Berlin'de yürütülen çabalardan Hafter'in tavrı nedeniyle sonuç alınamadığını hatırlattı.

Çavuşoğlu, sahadaki kazanımları neticesinde Hafter'in bu çizgiye geldiğini ancak artık sahada dengenin değiştiğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Artık Hafter'in hiçbir geçerliliği yok. Zaten meşruiyeti yoktu. Bundan sonra, Hafter gibi bir darbecinin, 'ateşkes yerine ülkeye, yönetime el koydum' diyen bir kişinin masada olmaması gerekir. Bundan sonra muhatap alınmaması gerekiyor." dedi.

(Sürecek)