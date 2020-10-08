  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'nun ardından değerlendirmelerde...

08.10.2020 15:53 | Güncelleme: 08.10.2020 15:58

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu" için gittiği Slovakya'da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Forum kapsamında Bratislava'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la yaklaşık 25 dakikalık ayaküstü bir görüşme yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bu görüşmemizde istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını bildiren Çavuşoğlu bu toplantılar için Yunanistan'a tarih önerisinde bulunulacağını vurguladı. Çavuşoğlu "Kendisine en zor şartlarda bile diyaloğu sürdürmekte fayda olduğunu söyledim. Sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dendias'la Kapalı Maraş'ın kısmi açılmasıyla ilgili de görüştüklerini aktararak, tarafların düşüncelerini paylaştığını kaydetti.

(Sürecek)

Doludan korumak istediği arabasının üzerine Türk bayrağını örttü

İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma

Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu

60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor