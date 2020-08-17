Dirt 5 sistem gereksinimleri neler? Codemasters Dirt 5 sistem gereksinimlerini açıkladı

Araba yarışı oyunları en çok tercih edilen video oyunu türlerinden. Need For Speed, Forza Horizon gibi pek çok oyunun bulunduğu kategoride Dirt yıllardır en çok oynanan oyunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dirt 5 ne zaman çıkacak? Dirt 5 hangi platformlarda oynanacak? Dirt 5 hakkında merak edilenler haberimizin detaylarında.

ARABA YARIŞI OYUNLARINA BİR YENİSİ EKLENİYOR: DIRT 5

Yarış oyunu tutkunlarının uzun süredir beklediği Dirt 5'ten yeni görüntüler geldi. Codemasters tarafından geliştirilen ve yayınlanan Dirt serisine bir yenisi ekleniyor. Dirt 5'in yeni gelen fragmanı ile birlikte oyuna ait pek çok detay da ortaya çıktı. Dirt 5 ile yeni bir kariyer modu da geliyor. Hikaye anlatımlı kariyer modundan zorlu yarışlara kadar pek çok seçenek yer almaktadır.

Oyun içerisinde pek çok yenilik görülecek. 10 farklı konumun olacağı oyunda bölgeler de açıklandı: Roosevelt Adası, Norveç, Yunanistan, Çin, Fas, Nepal, Arizona, İtalya, Güney Afrika ve Brezilya.

Off-road yarışları hakkında duyumlar da var. Geniş haritalara ek olarak çevrimdışı etkinlik türleri de etkin olacak. Bunlar için Ultra Cross, Landrush, Rally Raid, Ice Breaker, Stampede, Path Finder, Gymkhana, Sprint, Time Trial gibi etkinlik türlerini seçmeniz gerekir. Oyunda 9 yarış türü olacak ve 130'dan fazla etkinlik oyuncular için açık olacak.

Oyun içerisinde çok zorlayıcı ve detaylı parkurlar bulunuyor. Ayrıca araba özelleştirme özelliği de sunuluyor. İnternete bağlı olmadığınız zaman bile uzun soluklu parkurlara sahip olabileceksiniz.

DIRT 5 NE ZAMAN ÇIKACAK? DİRT 5 ÇIKIŞ TARİHİ

16 Ekim'de satışa sunulacak oyunu, PS4 için alanlar da PS5 için ücretsiz yükseltebilecek.

DIRT 5 HANGİ PLATFORMLARDA OLACAK?

PC için kesin tarihi belli olan oyun, PS4 ve Xbox One için de aynı dönemde çıkacak. PS5 ve Xbox Series X için de uygun olacak.

DIRT 5 YENİ NESİL KONSOLLARDA OLACAK MI?

PS5, Xbox Series X için desteklenecek oyunun 120 FPS destekleyeceği de açıklandı. Ayrıca PS5'in DualSense kontrolcüsü sayesinde pek çok sağlam özellikte olacak. 4K çözünürlükle 120 Hz ile oyunu oynayabilecek olmak oyun tutkunlarını bayağı heyecanlandırmış durumda.

Yarış oyunları için önemli bir noktada olan Codemasters ekibi, yarış oyunu tutkunları için geliştirdiği Dirt 5 ile uzun süre konuşulacak gibi duruyor.

Dirt 5 isterseniz tek başınıza isterseniz 4 kişiye kadar bölünmüş ekranla oynamak da mümkün.

DIRT 5 FİYATI NE KADAR?

Ön satışta olan Dirt 5'ın PC versiyonu için belirtilen fiyat 92 TL. DIRT 5 Amplified Edition ise 119 TL.

Diğer konsollar için şu an fiyat bilgisi bulunmamaktadır.

DIRT 5 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ CODEMASTERS AÇIKLADI

Dirt 5 minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i3 2130 / AMD FX 4300

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 / AMD RX 480 (DirectX12 Grafik Kartı)

DirectX: Versiyon 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Dirt 5 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-Bit Windows 10 (18362)

İşlemci: Intel Core i5 9600K / AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1070 Ti / AMD Vega 64 (DirectX12 Grafik Kartı)

DirectX: Versiyon 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 60 GB

Sound Card: DirectX Uyumlu