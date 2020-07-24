Dirgen nedir? Nasıl bir alettir, ne demektir, nerelerde kullanılır?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bir sürü kelime mevcuttur. Bunlardan birisi de "Dirgen" kelimesidir. Peki dirgen ne demektir, ne anlama geliyor, nerelerde kullanılır?

DİRGEN NEDİR?

Dirgen, Türk Dil Kurumu'nun resmi sitesine göre "Genellikle harmanda sapları yaymaya yarayan demirden, çatallı bir tarım aracı, diren." anlamına gelen bir alettir. Dirgen dilimize Rumca'dan geçen ve günlük hayatta çok kullanılan bir kelimedir.

Veya bir başka tanımla harman yaparken ekin saplarını yaymaya, toplamaya veya samanlıkta ot atmaya ve savurmaya yarayan uzun, ağaçtan veya metalden yapılmış çatal biçiminde tarım aracına dirgen denir.

DİRGEN NASIL BİR ALETTİR? DİRGEN RESMİ

Dirgen çatal şeklinde uçları sivri, ekip-biçme işlerinde kullanılan birtarım aracıdır. Genellikle harmanda sapları yaymak için kullanılır. Aynı şekilde ot atma, toplama, dağıtmaya da yaramaktadır.

Dirgen'in resmi yukarıdaki gibidir.

DİRGEN NERELERDE KULLANILIR?

Dirgen genellikle tarım alanlarında kullanılır. Harmanlarda, ot ve saman toplamada vb. yerlerde kullanılır. Uçları sivri ve çatal şeklinde olduğu için saman alma ve atma işlerinde çok kolaylık sağlıyor. Tarım işiyle uğraşan ailelerde en az 1 adet dirgen bulunur.