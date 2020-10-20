Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, şifreli mi? Dinamo Kiev - Juventus maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dinamo Kiev ile Juventus karşı karşıya geliyor, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir heyecanlı karşılaşma daha gerçekleşiyor! Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

G grubunda yer alan Dinamo Kiev ile Juventus karşılaşması hakkında merak edilenler haberimizin içerisinde.

DİNAMO KİEV JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Dinamo Kiev - Juventus maçı beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.

DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Dinamo Kiev - Juventus maçı 20 Ekim Salı günü Türkiye saati ile 19:55'te başlayacak.

DINAMO KIEV -MUHTEMEL 11'İ

Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, de Pena, Supriaha

JUVENTUS MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Chiesa