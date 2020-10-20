Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, şifreli mi? Dinamo Kiev - Juventus maçı saat kaçta? | UEFA Şampiyonlar Ligi
20.10.2020 11:57 | Güncelleme: 20.10.2020 12:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün karşı karşıya gelecek takımlardan bazıları da Dinamo Kiev ve Juventus. Peki, Dinamo Kiev muhtemel 11'i ve Juventus muhtemel 11'i kimlerden oluşuyor? Dinamo Kiev Juventus maçı izle...
Dinamo Kiev ile Juventus karşı karşıya geliyor, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde bir heyecanlı karşılaşma daha gerçekleşiyor! Dinamo Kiev - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?
G grubunda yer alan Dinamo Kiev ile Juventus karşılaşması hakkında merak edilenler haberimizin içerisinde.
DİNAMO KİEV JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev - Juventus maçı beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.
DINAMO KIEV - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Dinamo Kiev - Juventus maçı 20 Ekim Salı günü Türkiye saati ile 19:55'te başlayacak.
DINAMO KIEV -MUHTEMEL 11'İ
Dinamo Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Tsyhankov, de Pena, Supriaha
JUVENTUS MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Chiesa