Dikey Geçiş Sınavı saat kaçta? DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? DGS puan hesaplama nasıl yapılır?

Dikey Geçiş Sınavı, 9 Ağustos'ta gerçekleşecek. Sayısal ve sözel bölümlerden oluşan sınava başvururken meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. Sınav başvurusunın https://ais.osym.gov.tr/ adresinden alındığı DGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği lisans eğitimi tamamlamak adına adayların girdiği DGS sınavı 9 Ağustos günü saat 10.15'de düzenlenecek. Sınav süresi ise 150 dakika sürecek. Sınav başvuru ücreti ise 130 TL olarak belirlenmişti.

2020 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

9 Ağustos'ta uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile alınabilecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Binlerce öğrencinin 9 Ağustos günü ter dökeceği Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde adayların erişime sunulacak.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınava giren adayların araştırdığı DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ağırlıklı ön lisans başarı puanları (AÖBP) kullanılarak adayların yerleştirilmesinde esas alınacak DGS puanları hesaplanır.

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.