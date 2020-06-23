Dijital Marka Olma Zamanı

Hayatta Kalmak İçin Nelere İhtiyaç Duyarız?

Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinden yola çıkalım.

Maslow'un kuramına göre insanların ihtiyaçları sınırsızdır ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyaç ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyla memnun olma/hoşnut olma durumu olası değildir. (Maslow, 1943). Maslow'a ait ihtiyaçlar hiyerarşisi de, alt düzeydeki ihtiyacın karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyacın karşılanmasının anlamsız olması ilkesi üzerinde kurulmuştur. İhtiyaçlara ait hiyerarşi basamaklarla/düzeylerle ifade edilmektedir.

Yeni bir normal, Maslow'un piramidindeki yerimizi de tepetaklak etmiş durumda. Güvenlik ve fiziksel ihtiyaçlara odaklanmış büyük bir kitle var.

Bu teoriden ve fiziksel ihtiyaçlar basamağındaki artan kitleyi göz önüne alırsak, kitlelerin endişelerini azaltan ve kendilerini anlayan reklamlara daha sıcak baktığını gözlemleyebiliriz. Aynı zamanda yüzde 30'u gündelik hayatlarını kolaylaştırabilecek, gerçekçi reklamlara daha fazla ilgi gösteriyor. Anahtar kelimelerin başında 'gerçek' olmak geliyor, yani suni bir ihtiyaç yaratıp onu pazarlamak yerine, gerçekten tüketici ile bağ kurarak, onların ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru ürünle yola devam etme…

Markaların mesajlarında tüketicilere yardımcı olacak ve onların hayatlarını kolaylaştıracak ipuçları vermeleri tüketicilerin markaya daha samimi bakmalarını sağlıyor.

Doğru reklam formatını seçmenin de markayı hedef kitlesine daha da yakınlaştırdığını unutmamak lazım.