DHA YURT BÜLTENİ - 19

Kırıkkale'de hasta yakını, iki doktoru darbetti

KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde araştırma görevlisi doktorlar Ebubekir Yılmaz ve Simge Katrancı, hasta yakını Ümit E. tarafından darbedildi. Doktorların şikayeti üzerine gözaltına alınan hasta yakını, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi Dr. Ebubekir Yılmaz, hasta yakını Ümit E.'nin saldırısına uğradı. Yılmaz ile araya girmeye çalışan diğer doktor Simge Katrancı, hasta yakını tarafından darbedildi. Aldıkları darbelerle hafif yaralanan Yılmaz ve Katrancı, doktor raporu alarak polise şikayette bulundu. Bunun üzerine hasta yakını Ümit E., gözaltına alındı. Ümit E, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'ÜZERİME ÇIKIP TEKME ATTI'

Dr. Ebubekir Yılmaz, ameliyattan çıktıktan sonra hastaları gezerken hasta yakınının yanına gelerek kendisine saldırdığını söyledi. Yılmaz, "Hasta yakını 'sen benim bebeğimi öldürdün' diyerek, direkt darbetti, yumruk attı. 202 numaralı odada üzerime çıkıp tekmeler attı. Bunun üzerine Simge Hanım araya girmeye uğraştı; ancak onun da koluna yumruk ve tekme attı. İkimiz de bu durumdan dolayı çok mağduruz. Polise giderek şikayette bulunduk" dedi.

'ADALETİMİZE GÜVENİYORUZ'

Daha önce de benzer bir olay yaşadığını anlatan Yılmaz, "Bir süre önce yine başka bir hasta yakını elimi kırmıştı. Cerrah olduğum halde ameliyat yapan bir hekim olduğum halde elimi kırdı, aynı zamanda suçu sabit oldu, denetimli serbestlikle çıkmış oldu. Bu olayda savcılığımıza güveniyoruz, adaletimize güveniyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. Covit-19 şüphesiyle hastanede yattım ve taburcu olduktan sonra görevimin başına döndüm, yine hemen başıma böyle bir şey geldi. Biz elimizden geleni yapıyoruz; ancak halkımızdan sağduyuyu istiyoruz" diye konuştu.

Dr. Simge Katrancı ise, "İnsanların anlamadan, dinlemeden, sormadan hiçbir şekilde konuşmadan, direkt saldırganlaşması, sağlık çalışanlarına karşı hepimizi çok ciddi yaralıyor. Gerçekten ben psikolojik olarak yoruldum. Diğer sağlık çalışanlarımızın da başlarına böyle şeyler geliyor. Artık bunların önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastanenin dışından görüntü

-Acilden görüntü

-Darbedilen doktorlar

-Doktorlarla röp.

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor

KONYA'da, izinsiz olarak Altınapa Baraj Gölü'ne balık bırakmasıyla gündeme gelen, bugün de bomba paniğine neden ABD'li Chesterr Juall'ın (60) kentte sık sık otel değiştirdiği ve çoğu zaman günlerce odasından çıkmadığı ifade edildi. Juall'in dışarı çıktığında ise tutarsız hareketler sergileyip kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

ABD uyruklu Chesterr Juall, 27 Nisan günü kaldığı otelden taksiye binip şoföre Beyşehir Gölü'ne gitmek istediğini söyledi. Taksi, yol üzerindeki Altınapa Baraj Gölü'ne geldiğinde Juall, şoförden aracı durdurmasını istedi.

Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon torba içerisinde bulunan ve tül kuyruk Japon balığı olarak bilinen 20 kadar balığı barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi şoförü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken görüntülerini sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı.

Şoförün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lira da idari para cezası kesildi. Konya emniyeti Chesterr Juall'i şüphe üzerine adliyeye sevk etti. Juall burada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu, İl Tarım Müdürlüğü ve KOSKİ ekipleri yaklaşık 4 gün barajda bırakılan balıkları aradı, bir sonuca ulaşılamayınca aramalar sonlandırıldı.

YİNE ORTAYA ÇIKTI

Bugün saat 01.00 sıralarında yine ortaya çıkan Juall, bu kez de bomba paniğine neden oldu. Mevlana Caddesi'nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin iddiaya göre konteyner, bomba ve patlatma gibi kelimeler kullanması üzerine polisi arayıp durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşkale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp durduruldu. İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı. Polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

İhbarı yapan genç ise "Sarraflar Yeraltı Çarşısı'ndan döndükten sonra ilgili şahsa rastladım. Şüpheli konuşmaları üzerine polisi aramak istedim. Konuşma içeriğinde; bomba, patlatma, nereye bırakılacağı, emniyet güvenliği gibi kelimeler geçiyordu. Polisi arayıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Baraj Gölü'ne balık bırakma olayının ardından kaldığı otelden tartışıp ayrılan ve sık sık otel değiştirip, Mevlana Müzesi'nin yakınındaki otellerde kalan Juall'in, çoğu zaman günlerce odasından çıkmadığı, dışarı çıktığında tutarsız hareketler sergileyip kendi kendisine konuştuğu öğrenildi.

Chesterr Juall'in, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin, Juall ile konuşması

-Pasportunu gösteremesi ve olay yerinden ayrılması

-Juall'en baraj gölüne balık bırakması

-Mevlana Meydanı'ndan detay

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA

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Şanlıurfa'da 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

ŞANLIURFA'da freni boşalan biçerdöver kontrolden çıkarak şarampole devrildi. 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı kaza anı ise başka bir araçtaki kamera ile görüntülendi.

Kaza, öğle saatlerinde Akçakale- Akabe çevre yolunda meydana geldi. Akçakale yönünde ilerleyen Ali İskara'nın kullandığı biçerdöver freni boşalınca kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler biçerdöver sürücüsü İskara ile ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Devrilen aracın altından çıkarılan Suriyeli Hasan Mustafa Abidin'in ise öldüğü belirlendi.

KAZA ANI KAMERADA

Biçerdöverin şarampole yuvarlandığı anlar arkadan gelen bir araçtaki kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sağlık ekiplerinin gelmesi

Yaralıya müdahale eden ekipler

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Yaralıyı ambulansa taşınması

Biçerdöverde sıkışan Suriyeli

İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı çıkarması

Biçerdöverin kaza anı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Bolu Dağı tüneli en sakin bayramını geçirecek

TÜRKİYE'nin en büyük 2 kenti olan İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı Tüneli açıldığı günden bu yana tarihinin en sakin bayram tatilini geçirecek. Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 710 bin aracın geçtiği ve bayram trafiği ile bilinen Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personel sayısı da en aza indirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile İstanbul ve Ankara arasında bulunan, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı Tüneli en sakin günlerini yaşıyor. Özellikle bayram tatillerinde yaşanan yoğunlukla bilinen TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde bu bayram az araç geçişinin olacağı bekleniyor. Kısıtlama nedeniyle yoldan yalnızca izin belgesi bulunanların, kargo ve ağır tonajlı araçların geçişine izin veriliyor. Koronavirüs salgını öncesi günlük ortalama 20 bin aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli'nde kısıtlama nedeniyle bu sayının bin ile 2 bin arasında seyretmesi bekleniyor.

GEÇEN RAMAZAN BAYRAMI'NDA 710 BİN ARAÇ GEÇMİŞTİ

Geçen yıl Ramazana ayında Bolu Dağı Tüneli'nden 710 bin araç geçiş yapmıştı. Araç geçişinin bu bayramda az olacağı hesap edildiğinden tünel bölgesinde görevli Karayolları personellerinin sayısı da en aza indirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tünel ve çevresinden görüntüler

-Yolun boş halleri

-Drone görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Elazığ'da kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim

ELAZIĞ'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığı'nca, Ramazan Bayramı'nda oluşacak hareketliliği önlemek amacıyla 81 ilde 23- 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması kararı alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Elazığ'da sessizlik hakim oldu. Kentin işlek meydan ve caddeleri boş kalırken, dışarıda görevliler dışında kimseye rastlanmadı.

Polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edilmemesi amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cadde ve sokaklar

Trafik polisi denetimi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,

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Hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri'yi kuzeni kurtardı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, arkadaşlarıyla oynadığı sırada hayvanların su içtiği havuza düşen Nuri Demir'i (8), 18 yaşındaki kuzeni kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde meydan geldi. Demir ailesinin oğulları Nuri, arkadaşlarıyla oynarken hayvanların su içtiği 1 metre derinliğindeki havuza düştü. Arkadaşlarının çığlıkları üzerine gelen Ramazan Demir, havuza atlayarak kuzenini kurtarmaya çalıştı. Suyun bulanık olması nedeniyle güçlük çeken Demir, çocuğu kurtararak, havuzdan çıkardı. Yakınları tarafından Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürülen Nuri Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Nuri Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gercüş Devlet Hastanesi

Nuri'nin ambulansla sevk edilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),

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Saanen keçisine talep arttı

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde besici Hüseyin Yılmaz (56), 27 yıl önce başlattığı 2 Saanen ırkı keçi ile kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarında 120 keçiye ulaştı. Yılmaz'ın 2 litre süt veren kara keçileri, 4 kilo süt verir hale getirdi. Yılmaz, bugüne kadar yurdun değişik yörelerine binin üzerinde damızlık satışı yaptığını belirtti.

Burhaniye ilçe merkezine 9 kilometre mesafedeki kırsal Dutluca Mahallesi'nde çocukluğundan beri keçi yetiştiriciliği yapan 3 çocuk babası Hüseyin Yılmaz, 1993 yılında Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden temin ettiği Saanen ırkı 2 tekeyle elindeki kıl keçilerinde başlattığı melezleme çalışmalarından 120 keçiye ulaştı. Kara keçilerden günlük 1,5- 2 litre süt alan yılmaz ürettiği keçilerden ise günlük 3,3- 4 litre süt almaya başladı. Geçen yıla kadar 2.6 lira olan keçi sütü fiyatı bu yıl 3,7 liraya çıkarken, geçen yıl bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulan Saanen keçileri bu yıl 2 bin 500 ile 3 bin liraya satılmaya başladı.

Saanen keçileri herkese tavsiye eden Hüseyin Yılmaz, "Ben bu keçiciliği 27 seneden beri yapıyorum. Bizim ilk keçilerimiz kara keçiydi. Kara keçilerle Saanenleri melezleme yaptım. Şu an çok iyi sonuçlar aldım. Yani randımanı çok yüksek. Bir de ben bu hayvanlardan dışarı çok sayıda damızlık sattım. Bu seneye kadar belki bin tane filan hayvan vermişimdir. Tokat'tan, Bolu'ya ve İzmir'e kadar yurdun değişik yörelerine satış yaptım. Bu hayvanlar çok iyi. Süt verimi çok yüksek. Bu sene bu hayvanlara çok talep var. Şimdi tanesi 2 bin 500- 3 bin liraya kadar satılıyor. Bunları çok arayan var. Bu sene süt fiyatları da iyi. Şu anda sütün litresi 3,7 lira. Bu hayvanları herkese tavsiye ederim. Bu işi yapabilen herkes yapsın. Çok bereketli bir hayvan. Bizim evimize bereket getirdiö dedi.

Hüseyin Yılmaz'ın oğlu Hasan Hüseyin Yılmaz ise, "Ben bir genç girişimci olarak bu ırkı herkese tavsiye ediyorum. Bu hayvanlar, ailemize bereket ve sevgi getirdi. Şu anda neyimiz varsa bunların sayesinde oldu. Herkese tavsiye ederimö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Saanen keçilerinden detay görüntü

-Sağım ve bakım görüntüleri

-Sütlerin güğümlere doldurulması

Hüseyin Yılmaz ile röp

Hasan Hüseyin Yılmaz ile röp

Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

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'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bisiklet paralarını bağışladılar

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde Atilla Berke (15) ve Eymen Atılgan (9) kardeşler, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri 1000 TL'yi 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Kırıkhan ilçesinde yaşayan Kemal ve Sultan Atılgan çiftinin çocukları Atilla Berke Atılgan ve Eymen Atılgan, bisiklet almak için kumbaralarında biriktirdikleri 1000 TL'yi koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan ve çalışamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. Atilla Berke ve Eymen kardeşler, kumbaralarından çıkardıkları paraları sayıp Demirkonak Ortaokulu Müdürü ve Vefa Destek Grubu görevlisi Ahmet Kardöl'e teslim etti. Kardöl, teslim aldığı paraları kampanya hesabına yatırıp, dekontunu aileye teslim etti.

Baba Kemal Atılgan bağışla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız okul dönemi başından bu güne kadar yaz tatilinde bisiklet almak için kumbaralarında para biriktiriyorlardı. Bana gelerek biriktirdikleri paraları 'Baba bisiklet almayalım. Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımıza yardımcı oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar vatandaşlarımıza yardım edelim. Biriktirdiğimiz paraları kampanyaya bağışlayalım' dediler. Sağ olsun çocuklarım, devletimize milletimize yardımcı oldular. Onlarla bu anlamlı davranışlarından dolayı gurur duyuyorumö dedi.

Anne Sultan Atılgan ise çocuklarının bağış önerisini hiç düşünmeden kabul ettiklerini ve çok mutlu olduklarını kaydetti.