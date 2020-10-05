DHA DIŞ –Ermeni güçleri tarafından hedef alınan Gence pazarındaki tahribat görüntülendi

Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrini füzeyle hedef almasının ardından kentte yaşanan tahribata ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın ikinci büyük ve tarihi kenti Gence'yi füzelerle vurmasının ardından kentte yaşanan tahribat gözler önüne serildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısının ardından tahribata uğrayan Gence pazarının son halini paylaştı. Görüntülerde pazar yerinin kullanılmaz hale geldiği, bir çok binanın camlarının kırıldığı görüldü.