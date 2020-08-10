DGS soru ve cevap açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS taban ve tavan puanları açıklandı mı? DGS boş kontenjanlar açıklandı mı? DGS p

DGS'nda 150 dakika içinde 120 sorunun cevaplanması beklendi. ÖSYM tarafından 2020 DGS sınavının soruları ve cevapları erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler şimdiden tercih dönemine ilişkin detayları araştırmaya başladılar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları, ÖSYM tarafından belirlenen tarihte ve kendi sitesi üzerinden açıklanacak. DGS sonuçları, ÖSYM tarafından 9 Eylül'de açıklanacak.

DGS SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

DGS TABAN VE TAVAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban ve tavan puanları henüz açıklanmadı. Ancak sitemizde 2019 yılına ait DGS taban ve tavan puanlarını bulabilirsiniz.