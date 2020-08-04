DGS sınav yeri sorgulama: 2020 DGS ne zaman? DGS sınav giriş belgesi

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan adayların girebildiği DGS, 9 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Hemen öncesinde ÖSYM, öğrencilerin sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yayımladı.

DGS NE ZAMAN?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2020 yılında 9 Ağustos günü saat 10.15 yapılacak. Sınav 150 dakika sürecek.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI...

ÖSYM SAAT UYARISINDA BULUNDU

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.