DGS sınav giriş belgesi ÖSYM: 2020 DGS ne zaman, saat kaçta?

Dikey Geçiş Sınav (DGS),9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ve sınavda sayısal ve sözel sorular yer alacak. 2020 DGS sonuçları ise sadece 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde geçerli olacak. DGS başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapılarak 29 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında alınacabilecek.

2020 DGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN...

DGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının lisans eğitim sürecini tamamlamaları adına ÖSYM tarafından uygulanan DGS, 2020 yılında 9 Ağustos Pazar günü saat 10.15'de yapıalcak ve toplamda 150 dakika sürecek.

DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır.

Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.

DGS BAŞVURU KILAVUZU...

DGS GÜNÜ AÇIK OLACAK NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNİ

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 09 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

2020-DGS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri...