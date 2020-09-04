Devlet hakkı nedir? Devlet hakkı oranı ne kadar oldu?

Devlet hakkı oranı, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla bilrikte arttırıldı. Maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergi olan Devlet hakkı oranı ne kadar arttı? İşte, ayrıntılar...

DEVLET HAKKI NE DEMEK?

Devlet hakkı, maden sahalarından üretimi yapılan ve yapılmış cevherlerin satışı sırasında devlete ödenen dolaysız bir vergidir.

Ocaktan çıkarılan madenin ocak başındaki fiyatından temin edilir. Üretilen madenin hammadde olarak kullanılması veya satılması durumunda, aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki işlenmeyen olarak ocak başı satışında uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatıdır.

Madenlerden alınan Devlet hakkına esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Genel Müdürlükçe ilan edilir. Ocak başı satış bedeli, ilan edilen emsal fiyattan daha düşük olamaz.

DEVLET HAKKI ORANI NE KADAR OLDU?

4 Eylül tarihli Resmi Gazete'ye göre; Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacaktır.