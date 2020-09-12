Devlet Bahçeli: 12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje...
Devlet Bahçeli: "12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır.
12.09.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.09.2020 15:09
Devlet Bahçeli: "12 Eylül darbecileri tarih huzurunda Türk milletinin değerlerine bir proje çerçevesinde soğukkanlılıkla kıymış, vahşete mihmandarlık, vesayete de mimarlık yapmışlardır."