Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan kaç yaşında, nereli? Derya Çayırgan mesleği ne?

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DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 9 Ekim 1987

Kaç yaşında: 32yaşında

Nereli: İstanbul, Türkiye

Boy: 1,68 m

Kariyer başlangıç tarihi: 2005

Derya Çayırgan (d. 9 Ekim 1987, İstanbul), Türk millî voleybolcu. Libero pozisyonunda Halkbank (kadın voleybol takımı)nda oynamaktadır.

KARİYERİ

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi.

2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi.

2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı.[1]

2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırmıştır.

BAŞARILARI

CEV Kupası

o Finalist (1): 2012, 2013

• Türkiye Kupası

o Finaliste (1): 2012

• Süper Kupa

o Finalist (1): 2012