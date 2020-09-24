Deprem son dakika: Nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi son deprem listesi

AFAD, Aksaray'da meydana gelen depremi 4.4 olarak duyurdu. Diğer yandan deprem, Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmış görünüyor. Kandilli Rasathanesi son dakika depremler listesine göre nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte, ayrıntılar...

DEPREM Mİ OLDU?

Aksaray merkezli olarak saat 04.01'de, 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem sonrası bölgeden herhangi bir olumsuz haber gelmediği de AFAD tarafından duyuruldu. Deprem yerin 5 kilometre derinliğinde oluştu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.24 06:03:51 -.-1.3-.-AKDENIZ

2020.09.24 05:57:44 -.-1.1-.-SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.24 05:56:29 -.-2.1-.-MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)

2020.09.24 05:23:05 -.-1.8-.-AKDENIZ

2020.09.24 05:15:12 -.-1.4-.-USLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.24 05:10:51 -.-1.6-.-MAHMATLAR-EGIRDIR (ISPARTA)

2020.09.24 05:09:29 -.-2.0-.-YESILKOY-GELENDOST (ISPARTA)

2020.09.24 04:29:04 -.-1.2-.-KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.24 04:20:57 -.-1.0-.-KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.24 04:19:29 -.-1.5-.-OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.24 04:08:46 -.-1.4-.-AKDENIZ

2020.09.24 04:01:23 -.-4.4 - 4.4 - AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.09.24 04:00:02-.-1.4-.-AKDENIZ

Kandilli Rasathanesi son dakika depremler...