Deprem son dakika: Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Meydana gelen son depremlere bakıldığında Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşıyor. Malatya'daki şiddetli deprem sonrası Iğdır'da 12 Ağustos sabaha karşı 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öncesinde Akdeniz ve Çorum'da da 3 büyüklüklerinde sarsıntılar yaşanmştı.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi anlık deprem verilerine göre son depremler listesi şöyle:

2020.08.12 09:18:00 -.-2.3-.-ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN)

2020.08.12 08:44:16 -.-3.23.2DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.12 08:31:06 -.-2.2-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.12 08:29:30 -.-2.5-.-KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.12 08:21:47 -.-0.5-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.12 08:05:03 -.-2.3-.-AKDENIZ

2020.08.12 07:12:04 -.-2.4-.-AKDENIZ

2020.08.12 06:54:59 -.-1.7-.-LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)

2020.08.12 03:58:22 -.-1.7-.-OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)

2020.08.12 03:28:56 -.-1.4-.-YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)

2020.08.12 02:29:06 -.-4.4 - KARAGUNEY-(IGDIR)

2020.08.12 02:25:45 -.-2.0-.-KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)

2020.08.12 01:59:18 -.-1.8-.-EGE DENIZI

2020.08.12 00:25:00 -.-2.0-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.08.11 23:13:43 -.-2.1-.-SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

Kandilli Rasathanesi depremler...