Deprem son dakika: Deprem mi oldu? Son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 2.29'da Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.4 kilometre derinliğinde oluştu. AFAD da depremin büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu ve yerin 6 km derinliğinde yaşandığını bildirdi. İşte, son dakika deprem listesi...

12.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:59

Meydana gelen son depremlere bakıldığında Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'de yoğunlaşıyor. Malatya'daki şiddetli deprem sonrası Iğdır'da 12 Ağustos sabaha karşı 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Öncesinde Akdeniz ve Çorum'da da 3 büyüklüklerinde sarsıntılar yaşanmştı.

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SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi anlık deprem verilerine göre son depremler listesi şöyle:

2020.08.12 09:18:00 -.-2.3-.-ALTINTAS-ILIC (ERZINCAN)

2020.08.12 08:44:16 -.-3.23.2DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.12 08:31:06 -.-2.2-.-ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.12 08:29:30 -.-2.5-.-KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

2020.08.12 08:21:47 -.-0.5-.-KALABA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.12 08:05:03 -.-2.3-.-AKDENIZ

2020.08.12 07:12:04 -.-2.4-.-AKDENIZ

2020.08.12 06:54:59 -.-1.7-.-LUTFIYE-SARUHANLI (MANISA)

2020.08.12 03:58:22 -.-1.7-.-OVACIK-KEMALPASA (IZMIR)

2020.08.12 03:28:56 -.-1.4-.-YENIKARAKUYU-YATAGAN (MUGLA)

2020.08.12 02:29:06 -.-4.4 - KARAGUNEY-(IGDIR)

2020.08.12 02:25:45 -.-2.0-.-KADIKOY-BASKIL (ELAZIG)

2020.08.12 01:59:18 -.-1.8-.-EGE DENIZI

2020.08.12 00:25:00 -.-2.0-.-ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA)

2020.08.11 23:13:43 -.-2.1-.-SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

Kandilli Rasathanesi depremler...

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