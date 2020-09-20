Deprem mi oldu? Niğde'de deprem mi oldu? Son dakika depremler

AFAD, Niğde ili Bor ilçesinde saat 22.08 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan sarsıtı çevre illerden de hissedildi. İşte, detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.20 22:18:53-8.5-.-2.9-.-KARACAOREN-(AKSARAY)

2020.09.20 22:08:05-2.8-.-5.15.4OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.20 21:09:08-9.8-.-2.6-.-AKDENIZ

2020.09.20 20:33:07- 9.7-.-0.9-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.20 19:12:11-5.9-.-2.5-.-ELMALI-YEDISU (BINGOL)

2020.09.20 19:08:15-5.4-.-1.9-.-CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.09.20 18:39:42-12.8-.-1.4-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.20 17:42:46-4.5-.-1.9-.-SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2020.09.20 17:40:28-7.6-.-3.33.3KIBRIS RUM KESIMI

2020.09.20 17:13:35-8.5-.-2.2-.-KANLICAYIR-ZARA (SIVAS)

2020.09.20 13:39:48-6.9-.-3.22.9IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

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