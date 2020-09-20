  

Deprem mi oldu? Niğde'de deprem mi oldu? Son dakika depremler

Kandilli Rasathanesi son dakika verilerine göre Niğde'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, sarsılmaya devam ediyor. İşte, son dakika depremler listesi...

20.09.2020 22:30 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:33

AFAD, Niğde ili Bor ilçesinde saat 22.08 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandığını bildirdi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Öte yandan sarsıtı çevre illerden de hissedildi. İşte, detaylar...

DEPREM Mİ OLDU?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.20 22:18:53-8.5-.-2.9-.-KARACAOREN-(AKSARAY)

2020.09.20 22:08:05-2.8-.-5.15.4OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.20 21:09:08-9.8-.-2.6-.-AKDENIZ

2020.09.20 20:33:07- 9.7-.-0.9-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.20 19:12:11-5.9-.-2.5-.-ELMALI-YEDISU (BINGOL)

2020.09.20 19:08:15-5.4-.-1.9-.-CENGELLI-PUTURGE (MALATYA)

2020.09.20 18:39:42-12.8-.-1.4-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.20 17:42:46-4.5-.-1.9-.-SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2020.09.20 17:40:28-7.6-.-3.33.3KIBRIS RUM KESIMI

2020.09.20 17:13:35-8.5-.-2.2-.-KANLICAYIR-ZARA (SIVAS)

2020.09.20 13:39:48-6.9-.-3.22.9IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

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