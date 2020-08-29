Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD nerede deprem oldu? Son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre nerede, ne zaman deprem oldu? Akdeniz, Ege ve Elazığ çevresinde depremler devam ediyor. 23 Ağustos'ta Akdeniz'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, son depremler listesi...

29.08.2020 00:21 | Son Güncelleme: 29.08.2020 00:24

Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri...

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SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.08.28 23:03:07 -.-2.4-.-AGACSARAY-KEMAH (ERZINCAN)

2020.08.28 20:44:29 -.-1.5-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.28 20:38:46-.-2.2-.-AKDENIZ

2020.08.28 18:06:46-.-1.9-.-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.28 17:20:51-.-3.7-.-KARADENIZ

2020.08.28 16:20:50-.-2.1-.-GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2020.08.28 16:16:30 -.-1.2-.-BAYIRKOY-MILAS (MUGLA)

2020.08.28 15:48:21 -.-1.8-.-ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)

2020.08.28 14:20:24 -.-2.0-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.08.28 14:02:11 -.-1.8-.-KIYRA-ULA (MUGLA)

2020.08.28 13:44:29 -.-1.6-.-CAGLAYAN-(AKSARAY)

2020.08.28 13:39:20 -.-1.6-.-ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2020.08.28 13:03:30 -.-1.5-.-KOZAGAC-(MUGLA)

2020.08.28 12:19:11 -.-1.9-.-GUMUSPINAR-ORHANELI (BURSA)

2020.08.28 11:28:02 -.-2.0-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.08.28 11:16:28 -.-2.2-.-BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.08.28 10:27:24-.-1.6-.-FINDIKLI-ORHANGAZI (BURSA)

2020.08.28 10:11:08 -.-2.2-.-TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA)

Kandilli Rasathanesi depremler listesi...

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