Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi nerede deprem oldu? Son depremler

Deprem mi oldu? Deprem bölgesinde bulunan Türkiye'de her dakika, farkı bölgelerde sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi ile AFAD, Türkiye ve çevresindeki depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. İşte, son dakika depremleri...

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.09.03 08:04:04-.-3.0-.-AKDENIZ

2020.09.03 07:36:04-.-2.2-.-MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

2020.09.03 07:18:59-.-3.73.7AKDENIZ

2020.09.03 06:45:40-.-2.9-.-AKDENIZ

2020.09.03 06:24:00-.-1.3-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.09.03 06:23:46-.-1.8-.-GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 04:45:34-.-1.5-.-AKDENIZ

2020.09.03 04:25:34-.-2.1-.-SARMASIK-KORKUT (MUS)

2020.09.03 04:15:10-.-2.2-.-KOYUNEVI-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 03:05:37-.-2.2-.-EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)

2020.09.03 02:55:13-.-1.7-.-DOGANYOL (MALATYA)

2020.09.03 02:38:10-.-1.6-.-AKDENIZ

2020.09.03 01:57:14-.-1.4-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.09.03 01:48:12-.-2.4-.-BEKTAS-AYVACIK (CANAKKALE)

2020.09.03 01:45:51-.-1.4-.-ORTANCA-HASKOY (MUS)

2020.09.03 01:21:07-.-1.2-.-YENIKOY-MENDERES (IZMIR)

2020.09.03 01:08:32-.-3.83.8SARMASIK-KORKUT (MUS)

2020.09.03 00:01:28-.-1.6-.-KOS ADASI (AKDENIZ)

Son dakika depremleri için tıklayın...