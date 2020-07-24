Deprem mi oldu? Eskişehir'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son depremler listesi

Malatya'da yaşanan son depremin ardından Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 24 Temmuz tarihinde saat 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD verilerine göre yerin 10,84 kilometre derinliğinde oluşan deprem, çevre illerden de hissedildi. İşte, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye, depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Son olarak Eskişehir Tepebaşı ilçesinde 24 Temmuz sabah 05.19'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kandilli rasathanesi verilerine göre ise yerin 5 kilometre derinliğinden geliyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.07.24 05:58:07 - 14.5-.-1.3-.-KADIOVACIK-URLA (IZMIR)

2020.07.24 05:53:54 - 19.5-.-1.7-.-CORAKLAR-ALIAGA (IZMIR)

2020.07.24 05:46:09 - 5.8-.-2.5-.-AGARTI-(VAN)

2020.07.24 05:43:42 - 5.3-.-1.6-.-CEBIS-CELTIKCI (BURDUR)

2020.07.24 05:34:43 - 4.4-.-2.6-.-GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2020.07.24 05:19:15 - 5.0-.-3.84.1SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR)

2020.07.24 05:19:07 - 5.0-.-2.8-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.24 05:10:55 - 10.2-.-2.2-.-SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

2020.07.24 04:58:44 - 5.0-.-2.3-.-KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)

2020.07.24 04:30:26 - 14.3-.-1.8-.-TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG)

2020.07.24 04:11:16 - 5.0-.-3.53.6CETINSU-ELESKIRT (AGRI)

2020.07.24 03:38:08 - 7.5-.-1.2-.-KAVAKARASI-KOYCEGIZ (MUGLA)

2020.07.24 03:33:53 - 9.4-.-2.0-.-BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)

2020.07.24 03:30:37 - 7.0-.-2.3-.-KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS)

2020.07.24 03:02:13 - 7.1-.-1.6-.-ARKUM-SILIFKE (MERSIN)

2020.07.24 02:38:46 - 11.8-.-1.3-.-DINGILLER-AKHISAR (MANISA)

2020.07.24 02:20:09 - 4.8-.-3.63.6DOGU AKDENIZ

2020.07.24 01:34:11 - 25.9 -.-1.4-.-KAS (ANTALYA)

2020.07.24 01:01:48 - 13.9 -.-2.0-.-SANCAKLICESMEBASI-(MANISA)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER...