Tokalaşıp öpüşen gençlerin bir anda bıçaklı kavgaya girişmesi kamerada

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sokağa çıkma yasağı bulunan 20 yaş altı 4 genç sokakta 1 saat kadar sohbet etti. Genç kızın yanlarından ayrılmasının ardından tokalaşıp öpüşen 3 gençten biri bir anda arkadaşını bıçakla bacağından yaraladı. Çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Yaşanan kavga anlarını ise bir güvenlik kamerası kaydetti.

ARKADAŞINI BİR ANDA BIÇAKLADI

Bugün saat 13.00 sıralarında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 460. Sokak'ta, 3 kişinin birbirlerine bıçakla saldırma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç kız P.R. (17), arkadaşı C.İ. (17) ve M.K. (17) ile kardeşi H.K. (16), sokaktaki kaldırımda yaklaşık 1 saat boyunca sohbet etti. Sohbetin ardından P.R. yanlarından ayrıldıktan sonra 3 arkadaş birbirleriyle tokalaşıp, öpüştü. M.K. arkadaşı C.İ. ile önce tokalaşıp, öpüştü, sonrasında ise cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşını sağ bacağından bir anda yaraladı. C.İ. de yaralı halde cebinden çıkardığı bıçakla M.K.'ya saldırdı. H.K.'de ağabeyi kurtarmak için C.İ.'ye tekme, tokat saldırdı.

ÇEVREDEKİLERİN ARAYA GİRMESİNE RAĞMEN KAVGA DEVAM ETTİ

Çevredekiler araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada M.K. ve H.K. kardeşler tekrar C.İ.'ye saldırarak kavgaya devam etti. Kavga sırasında M.K.'da başından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI, 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaralanan M.K. ile C.İ. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.K. polis tarafından gözaltına alındı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.