Demirci Belediyesinde deprem anı

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

26.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 10.21'de merkez üssü Saruhanlı olan 5,5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem 9,29 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Açıklamada, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.