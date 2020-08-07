Demet Akalın ve Alişan'ın programı ne zaman başlayacak? Alişan ve Demet Akalın'ın programının içeriği ne? Demet Akalın ve Alişan hangi format ile ge

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği Demet Akalın ve Alişan'la çok özel bir program, Star'da başlıyor.

DEMET AKALIN VE ALİŞAN'IN SABAH PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uzun bir aradan sonra program yapmaya hazırlanan ikili pazartesi gününden itibaren hafta içi her sabah 09.45'te canlı yayında ekranlarda olacak.

PROGRAMIN İLK KONUĞU KİM?

Eğlenceli bir bölümün beklediği programın ilk konuğu ise İrem Derici. İkiliye eşlik edecek olan Derici, seviledn şarkılarıve eğlenceli tavırları ile muhteşem program olacağının sinyallerini veriyor.

Diğer konuk ise Astrolog Dinçer Güner. Gündeme dair özel bilgiler verecek Güner, koronavirüsü ne zaman bitecek? Yeni dönemde ekonomi alanında hangi gelişmeler yaşanacak? gibi sorulara cevap verecek.

ENFES TARİFLERİ İLE DOPDOLU PROGRAM OLACAK

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'ın mutfak bölümünde Şef Elif Korkmazel, enfes tarifleriyle "Bugün ne pişirsem?" derdine son veriyor! Elif Korkmazel, hayatı kolaylaştıran mutfak sırları ve yemek yapmanın püf noktalarını daizleyici ile paylaşıyor.

"Demet ve Alişan ile Sabah Sabah", 10 Ağustos Pazartesi'den itibaren hafta içi her sabah canlı yayınla Star'da...