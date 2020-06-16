Deksametazon nedir? Deksametazon ne işe yarar?

DEKSAMETAZON NEDİR?

Deksametazon bir tür kortikosteroid ilacıdır. Romatizmal problemler, bir dizi cilt hastalığı, şiddetli alerji, astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, krup, beyin şişmesi, oftalmik cerrahiyi takiben oküler ağrı ve tüberkülozda antibiyotikler gibi birçok durumun tedavisinde kullanılır.

DEKSAMETAZON NE İŞE YARAR ?

Oxford Üniversitesinin yürüttüğü deneylerde "Deksametazon" adlı ucuz ve yaygın olarak bulunan bir ilacın covid-19'da ölüm riskini düşürdüğü belirlendi.

Bu ilaçla yapılan tedavide, solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm oranının üçte bir, standart oksijen tedavisi görenlerde ise beşte bir azaldığı görüldü.