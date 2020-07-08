DeFacto'dan hamile kadınlar için özel koleksiyon

Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde nefes alabilen kumaşlarla DeFacto kadınlar için 2020 Yaz Hamile Koleksiyonu'nu hazırladı.

Hamilelik döneminde de tarzını yansıtmak isteyen kadınlar için DeFacto, 2020 Yaz Hamile Koleksiyonu'nu beğeniye sundu. Elbiseden tişörte, pantolondan gömleğe birçok kombin seçeneği sunan koleksiyon konforlu ve rahat dokusuyla kadınların dikkatini çekecek.

Yapılan bilgilendirrmede; spordan klasiğe her kadının kendi stiline uygun tasarımı bulacağı koleksiyon, cıvıl cıvıl renklere sahip. Siyahtan vazgeçemeyenler içinse etekleri tül detaylı bluzlar göze çarparken, jean elbiseler de sezonun önemli parçaları arasında yer aldı. Çiçekli elbiselerden, omuzlara özgürlük veren bluzlardan, baskılı ve sloganlı tişörtlerden ve çizgili gömleklerden oluşan koleksiyonun favorisi ise hamile pantolonları oldu. Tatil valizini de unutmayan marka, anne adaylarına hamile mayoları da mevcut. - İSTANBUL