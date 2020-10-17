DEAŞ'lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış
17.10.2020 09:13 | Güncelleme: 17.10.2020 09:21
DEAŞ'lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadının saklandığı hücre evi görüntülendi -Psikoloji eğitimi de alan kadını, ev sahibinin...
DEAŞ'lı kadın terörist, 2 ay boyunca bu evde saklanmış
Fransa tarafından DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklanma talebi bulunan, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan kadının saklandığı hücre evi görüntülendi
-Psikoloji eğitimi de alan kadını, ev sahibinin bile gözaltına alındığı sırada gördüğü ortaya çıktı