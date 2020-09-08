David ve Victoria Beckham korona mı oldu? David Beckham'ın durumu ağır mı? David ve Victoria nereden koronavirüs kaptı?

Ünlüler dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan David Beckham ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

DAVID VE VICTORIA BECKHAM KORONA MI OLDU?

İddialara göre çift Los Angeles'ta katıldıkları bir partide virüsü kaptı. David ve Victoria Beckham'ın yanında çalışanlardan bazıları da virüsü onlardan kapınca ünlü çift, süper yayıcı olduklarından korkmaya başladı. Mart ayında koronavirüs şüphesi ile kendilerini izole ettikleri iddia edildi.

DAVID VE VICTORIA BECKHAM ÇİFTİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Kısa sürede yaptıkları seyahatler ve katıldıkları davetler sırasında virüsü kapan çiftten David Beckham'ın kendisini kötü hissetmesiyle başlayan süreç, Victoria Beckham'ın boğaz ağrısı ve yükselen ateşiyle devam etti. David ve Victoria Beckham'ın şöför ve korumaları da corona virüsü belirtileri göstermeye başlayınca Victoria, ailesini toplayarak iki haftadan uzun bir süre çiftlik evlerinde karantinaya girmeye karar verdi.

ŞUANDA ÜNLÜ ÇİFTİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Backham çiftinin, tamamen iyileştiklerine emin olduktan sonra yakın çevresini de sık sık sağlık kontrolüne götürdükleri ortaya çıktı. Çift aylar sonra antikor testi yaptırdı. Virüs taşımadıkları ortaya çıkan Beckham çifti, kısa bir süre önce Yunanistan ve İtalya tatiline çıktı.