Daler Kuzyaev kimdir? Daler Kuzyaev kaç yaşında nereli? Daler Kuzyaev hangi pozisyonda oynuyor? Daler Kuzyaev hangi takımlarda oynadı?

Yeşil sahalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Daler Kuzyaev, spor gündeminde en çok konuşulan isimlerden oluyor. Peki, Daler Kuzyaev kimdir? Daler Kuzyaev hangi takımlarda oynadı? Daler Kuzyaev kaç yaşında nereli? Daler Kuzyaev hangi pozisyonda oynuyor?

DALER KUZYAEV KİMDİR?

Doğum tarihi: 15 Ocak 1993

Kaç yaşında: 27 yaşında

Nereli : Yarçallı, Rusya

Boy : 1,82 m

Kilo : 74 kg

Mevki : Merkez orta saha

Daler Adyamovich Kuzyayev, Tatar kökenli bir Rus futbolcudur. Orta saha oyuncusu veya sağ orta saha oyuncusu pozisyonlarında oynuyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 28 maçta görev yaptı. Sadece 14 maça ilk 11'de başlayan Rus orta saha oyuncusu 1 gol atıp 1 asist yaptı. Merkezin yanı sıra kenarlarda da görev yapabilen Kuzyaev'in sözleşmesi sona erdi.