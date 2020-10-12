Dağlık Karabağ: Rusya, Azerbaycan'ın 'Ermenistan'la görüşmelere Türkiye de katılsın' önerisini...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'ın geleceğiyle ilgili yürütülen görüşmelere Türkiye'nin de katılması önerisini reddetti.

Moskova'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov; Rusya, ABD ve Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) himayesi altında çözüm arayışına devam etmesi gerektiğini söyledi.

Mnatsakanyan da, "Azerbaycan'a aktif destek veren Türkiye'nin arabuluculuk yapamayacağını" belirtti.

Öte yandan Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefonda görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Shoigu'ya "Ermenistan güçlerinin işgal ettikleri Azeri topraklarından derhal çıkarılmaları ve sivillere yönelik saldırılara son vermeleri gerektiğini" söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın 'Dağlık Karabağ sorununun çözümü için bir 30 yıl daha beklemeyeceği, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın öz topraklarını geri almak için başlattığı harekatta yanında olduğu" belirtildi.

Avrupa Birliği ve Rusya'dan çağrı: Ateşkes şartlarına uyulmalı

Dağlık Karabağ'da ateşkese rağmen çatışmaların sürdüğü bildiriliyor.

Hafta sonu boyunca tarafların birbirlerini karşılıklı olarak ateşkes ihlalleriyle suçlaması üzerine Avrupa Birliği ve Rusya'dan ateşkes şartlarına uyulması çağrısı geldi.

Pazartesi günü Dağlık Karabağ'daki Ermeni yönetimi, Hankendi'ye yönelik topçu ateşinin yeniden başladığını söyledi. Kentte hava taarruzu sirenleri yeniden çalmaya başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermeni güçlerinin Gence'ye düzenlediği roket saldırılarının savaş suçu olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında statüsü uyuşmazlık konusu olan Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalar 27 Eylül'de başlamıştı.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Bölgede 1991 yılında "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" ilan edildi. Ancak bu ülkeyi Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.