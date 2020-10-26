Dağlık-Karabağ: Azerbaycan ve Ermenistan 'insani ateşkes'te anlaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Pazartesi sabahı yerel saatle 08: 00'den itibaren çatışmaların sürdüğü Dağlık-Karabağ'da yeniden "insani ateşkes" ilan edilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bakanlık, Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle iki ülkenin dışişleri bakanları Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'un Perşembe günü Cenevre'de yeniden bir araya geleceklerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının bu görüşmede, "Dağlık-Karabağ sorununa barışçıl bir çözüm bulunması için gerekli tüm adımları atmaya çalışacakları" belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanları arasındaki "yoğun müzakere" sonrası anlaşmaya varıldığını vurguladı.

Pompeo, Cuma günü Zohrab Mnatsakanyan ve Ceyhun Bayramov'la ayrı ayrı görüşmüş ve iki bakana "şiddete son vermeleri ve sivilleri korumaları" çağrısı yapmıştı.

Azerbaycan ve Ermenistan, Dağlık-Karabağ'da 27 Eylül'de başlayan çatışmalar sonrası daha önce de insani ateşkes kararı almış ancak kısa süre içinde birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı.

İki ülke birbirlerini, sivilleri hedef almakla da itham ediyor.

Cumartesi günü de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stephen Biegun, iki bakanla ve Minsk Grubu'nun eş başkanlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Minsk Grubu, Dağlık-Karabağ sorununa çözüm bulunması için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulmuştu.

Grubun eş başkanları ABD, Rusya ve Fransa.

Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan'ın işgali altında.

Bölgede 1991'de ilan edilen "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti"ni Ermenistan dahil hiçbir ülke tanımamıştı.