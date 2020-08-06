Cyberpunk 2077 'Night City Wire Bölüm 2' 10 Ağustos'ta Twitch üzerinden gösterilecek

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 ile ilgili yeni detayları derinlemesine anlatan Night City Wire'ın bir sonraki bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanacağını duyurdu.

10 Ağustos Pazartesi günü saat 19:00'da, Night City Wire, sınıflar, farklı silah türleri ve Refused into Samurai hakkında yeni ayrıntılar sunacak. Refused İsveçli bir hardcore punk grubudur ve oyun içi müziklerinin yaratıcısıdır.

Ayrıca, 2022 yılında Netflix'te Cyberpunk 2077'nin bir animesini de izleyebileceğiz.

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Gelecek zamanda geçen rol yapma oyunu 19 Kasım'da PlayStation 4 Xbox One ve PC için Türkçe altyazı seçeneğiyle çıkacak.

CYBERPUNK 2077 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Cyberpunk 2077 sistem gereksinimleri (muhtemel)

İşletim sistemi: Windows 10 (64 bit)

İşlemci: Intel Core i5-10500T veya AMD FX-8350 /Intel Core i5-10600 3,30 GHz / AMD Ryzen R5 1600 / Intel Core i5-4670K 3.4GHz

RAM: 8 GB - 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB / AMD Radeon RX Vega 64 Nano 8 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 1070

Depolama: 70 GB