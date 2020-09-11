Cuties (Minnoşlar): 'Çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen film nedeniyle 'Netflix'i...

Netflix'in Cuties (Minnoşlar) adlı tartışmalı filminin 9 Eylül'de gösterime girmesinden sonra platforma yönelik tepkiler artıyor.

Paris'te 11 yaşındaki Senegalli bir kız çocuğunun dansçı olma macerasını anlatan ancak 'çocukları cinsel obje haline getirmekle' eleştirilen filmin yayınlanmasından sonra Twitter'da (Netflix üyeliğini iptal et) etiketi dün ABD'de günün en çok konuşulan başlığı (TT) oldu.

Türkiye'de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) filmin katalogdan çıkarılması yönünde karar almıştı.

Dilekçeye 600.000 kişi imza verdi

İmza kampanyası sitesi change.org'da Netflix aboneliğinin iptal edilmesi çağrısının yapıldığı bir dilekçeye 600.000'den fazla kişi destek verdi.

Netflix çocuk istismarı eleştirileri için aksine filmin çocukların cinselleştirilmesine karşı bir yapım olduğunu söylüyor.

Filmle ilgili tartışmalar, Ağustos'ta Cuties'in posterini yayımlamasından sonra başlamıştı. Bazılarının "kışkırtıcı" dediği posterde oyuncuların kıyafetleri açık bulunmuştu. Netflix, poster için daha sonra özür açıklaması yayımlamıştı.

'Cuties' sözcüğü porno siteleri jargonunda da kullanıldığı için filmin adının yanı sıra tanıtım filmindeki 'cinsel çağrışımlı' dans sahneleri de çocuk istismarı eleştirilerine neden olmuştu.

Film Amy adlı çocuğun hikayesi üzerine kurulu. Amy ailesinin geleneksel ve muhafazakar yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları Angelica ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Senegal asıllı Fransız yönetmen Maimouna Doucoure'nin filmi, 2019 Sundance Film Festivali'nde gösterilmiş ve dünya sineması kategorisinde en iyi yönetmen ödülünü kazanmıştı.

Filmin Türkiye'de katalogdan çıkarılması istendi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için RTÜK'e resmi yazıyla talepte bulunmuştu.

Talepte Netflix'in, söz konusu filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunduğu; ancak "çocuk filmi" görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarılmıştı.

Uzman raporunda "çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği" değerlendirildi.

Tartışmalar neticesinde Netflix'in, 6112 sayılı Kanun'da yer alan "Yayın hizmetleri çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez" hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine oy birliğiyle karar verildi.