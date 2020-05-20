Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

20.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:46

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerine 4 Haziran'da dış hat seferlerine de 10 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen seyahat izni serbestliğinin ayrıntıları belli oldu
Haziran'da 65 yaş üstü ve kronik hastalar için sokağa çıkma yasağı kısmen devam edebilir

Küçükbakırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.