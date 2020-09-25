Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: "(ABD Temsilciler Meclisi Başkanı) Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçidir. Daha önce Ermeni soykırımı iddiaları konusunda da böyle bir tavır içerisine girmişti"